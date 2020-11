Calciomercato Juventus, un big verso la cessione: Paratici prova a convincerlo (Di sabato 28 novembre 2020) Ha compiuto 21 anni ad agosto, ma dal punto di vista della leadership si comporta come un veterano. Matthijs de Ligt si è già preso la Juventus, nonostante una sola stagione e mezza in bianconero. L’inizio dell’olandese non è stato dei migliori, a causa della necessità di ambientarsi in Serie A – prima dell’esperienza in Italia, de Ligt ha giocato per otto stagioni nelle giovanili dell’Ajax, per poi divenire il capitano della squadra maggiore. Ben presto, però, il giocatore si è ambientato alla perfezione, dimostrando carisma ed eccellenti doti difensive. Qualità che non sono passate inosservate, né tra i dirigenti della Juventus, che ne hanno favorito l’approdo nell’estate del 2019, né tra quelli di una big spagnola, pronta a una nuova offerta che potrebbe far tremare i bianconeri. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 28 novembre 2020) Ha compiuto 21 anni ad agosto, ma dal punto di vista della leadership si comporta come un veterano. Matthijs de Ligt si è già preso la, nonostante una sola stagione e mezza in bianconero. L’inizio dell’olandese non è stato dei migliori, a causa della necessità di ambientarsi in Serie A – prima dell’esperienza in Italia, de Ligt ha giocato per otto stagioni nelle giovanili dell’Ajax, per poi divenire il capitano della squadra maggiore. Ben presto, però, il giocatore si è ambientato alla perfezione, dimostrando carisma ed eccellenti doti difensive. Qualità che non sono passate inosservate, né tra i dirigenti della, che ne hanno favorito l’approdo nell’estate del 2019, né tra quelli di una big spagnola, pronta a una nuova offerta che potrebbe far tremare i bianconeri. LEGGI ANCHE:...

