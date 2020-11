Calciomercato Juventus, Dybala è in discussione: scambio in Serie A (Di sabato 28 novembre 2020) Il futuro di Dybala alla Juventus è sempre più incerto. Nelle ultime uscite è il giocatore è apparso sotto tono, ben lontano dalla pedina indispensabile del gioco di Sarri. L’aver contratto il Covid-19 lo ha certamente condizionato, così come hanno influito i disturbi gastrointestinali patiti tra ottobre e novembre. Tuttavia, in casa bianconera si iniziano a fare i conti. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022, e le opzioni, dal punto di vista del Calciomercato, sono le solite: rinnovare e ritoccare l’ingaggio, attualmente intorno ai 7.5 milioni – il giocatore ne richiede il doppio – o vendere per evitare la cessione a parametro zero. Difficile prevedere quali saranno le mosse della dirigenza, ma nel frattempo si alimentano le voci di un possibile scambio con una big di Serie A. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 28 novembre 2020) Il futuro diallaè sempre più incerto. Nelle ultime uscite è il giocatore è apparso sotto tono, ben lontano dalla pedina indispensabile del gioco di Sarri. L’aver contratto il Covid-19 lo ha certamente condizionato, così come hanno influito i disturbi gastrointestinali patiti tra ottobre e novembre. Tuttavia, in casa bianconera si iniziano a fare i conti. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022, e le opzioni, dal punto di vista del, sono le solite: rinnovare e ritoccare l’ingaggio, attualmente intorno ai 7.5 milioni – il giocatore ne richiede il doppio – o vendere per evitare la cessione a parametro zero. Difficile prevedere quali saranno le mosse della dirigenza, ma nel frattempo si alimentano le voci di un possibilecon una big diA. LEGGI ...

