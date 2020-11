Brusaferro: “21 o 5 parametri per monitoraggio? Sistema attuale garantisce attendibilità anche quando ci sono ritardi da parte delle Regioni” (Di sabato 28 novembre 2020) monitoraggio della situazione epidemiologica e previsione degli scenari futuri. È il lavoro svolto dalla cabina di regia del Ministero della Salute attraverso gli ormai noti 21 parametri. Il cuore del Sistema di monitoraggio, che esprime anche il calcolo dell’Rt, ovvero l’indice di contagio, sono i dati forniti dalle Regioni. Sulla base di questi oggi Silvio Brusaferro ha affermato che “il rischio alto permane in tutte le Regioni tranne due” e che di queste “dieci sono a rischio alto da tre settimane”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa, si è poi soffermato anche sui dati, non nascondendo alcune criticità, già sollevate – tra gli altri – dal presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, nell’audizione alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020)della situazione epidemiologica e previsione degli scenari futuri. È il lavoro svolto dalla cabina di regia del Ministero della Salute attraverso gli ormai noti 21. Il cuore deldi, che esprimeil calcolo dell’Rt, ovvero l’indice di contagio,i dati forniti dalle Regioni. Sulla base di questi oggi Silvioha affermato che “il rischio alto permane in tutte le Regioni tranne due” e che di queste “diecia rischio alto da tre settimane”. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, in conferenza stampa, si è poi soffermatosui dati, non nascondendo alcune criticità, già sollevate – tra gli altri – dal presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, nell’audizione alla ...

clikservernet : Brusaferro: “21 o 5 parametri per monitoraggio? Sistema attuale garantisce attendibilità anche quando ci sono ritar… - Noovyis : (Brusaferro: “21 o 5 parametri per monitoraggio? Sistema attuale garantisce attendibilità anche quando ci sono rita… - ilfattovideo : Brusaferro: “21 o 5 parametri per monitoraggio? Sistema attuale garantisce attendibilità anche quando ci sono ritar… - ZenatiDavide : Coronavirus, Boccia: “Regioni hanno indicato altri 10 tecnici che si stanno confrontando con Brusaferro”: “Non so s… - AndreaMarano11 : Il manifesto Sabato 21 novembre L’indice di contagio cala da 1,4 a 1,18,ma 18 regioni superano la soglia critica de… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro “21 Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie