Achille Lauro, farà un duetto con un cantante molto particolare (Di sabato 28 novembre 2020) Achille Lauro, oltre ad essere un grande artista sul palco ha un cuore grande. Duetterà con un cantante particolare Arriva il 4 dicembre su tutte le piattaforme streaming e negli store “1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band”. Dopo “1969” e “1990”, il nuovo side project di Achille Lauro chiude la trilogia con otto tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni 20, un dialogo tra passato e presente, l`improvvisazione più ricercata e cover, come “My Funny Valentine”, “Tu vuo` fa` l`americano” e “Jingle Bell Rock”. Big party, paillettes, black swing, gessati, Chicago, vecchi Gangster italo-americani, questo è il mood del nuovo side project di Achille ... Leggi su kronic (Di sabato 28 novembre 2020), oltre ad essere un grande artista sul palco ha un cuore grande. Duetterà con unArriva il 4 dicembre su tutte le piattaforme streaming e negli store “1920 –& The Untouchable Band”. Dopo “1969” e “1990”, il nuovo side project dichiude la trilogia con otto tracce, tra brani inediti e riedizioni in pieno ritmo jazz anni 20, un dialogo tra passato e presente, l`improvvisazione più ricercata e cover, come “My Funny Valentine”, “Tu vuo` fa` l`americano” e “Jingle Bell Rock”. Big party, paillettes, black swing, gessati, Chicago, vecchi Gangster italo-americani, questo è il mood del nuovo side project di...

Corriere : Paolo Palumbo: Ora canto con la mia voce, duetto con Achille Lauro - xjdemetriavoice : RT @AchilleIDOL: Mamma non vuole che passo a prenderti ??????? “1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band” Fuori il 4 Dicembre https://t… - oocgfvip5 : Fancam su Tommaso Zorzi con Achille Lauro #GFVIP - distefanooooo : RT @AchilleIDOL: Mamma non vuole che passo a prenderti ??????? “1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band” Fuori il 4 Dicembre https://t… - MiaomiaoCh : RT @AchilleIDOL: Mamma non vuole che passo a prenderti ??????? “1920 - Achille Lauro & The Untouchable Band” Fuori il 4 Dicembre https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Achille Lauro Paolo Palumbo: «Ora canto con la mia voce e duetto con Achille Lauro» Corriere della Sera Paolo Palumbo canta con Achille Lauro/ Artista affetto da Sla con la tecnologia..

Paolo Palumbo canta con Achille Lauro, artista affetto da Sla con l'aiuto della tecnologia torna a cantare il singolo "Quella notte non cadra'" ...

Paolo Palumbo: «Ora canto con la mia voce e duetto con Achille Lauro»

Il giovane cantante, malato di Sla, era stato la rivelazione di Sanremo. Ora è in radio con il singolo «Quella notte non cadrà», primo brano dell’album in uscita nel 2021 ...

Paolo Palumbo canta con Achille Lauro, artista affetto da Sla con l'aiuto della tecnologia torna a cantare il singolo "Quella notte non cadra'" ...Il giovane cantante, malato di Sla, era stato la rivelazione di Sanremo. Ora è in radio con il singolo «Quella notte non cadrà», primo brano dell’album in uscita nel 2021 ...