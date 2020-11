Traffico Roma del 27-11-2020 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020) Luceverdeuna buona giornata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta sulle principali vie consolari in direzione della centro città a nord Ci sono rallentamenti e code sulla via Cassia dalla Storta la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa code anche sulla Flaminia da Labaro fino a viale di Tor di Quinto code per lavori invece sulla sala all’altezza di Villa Spada illo ricordiamo è deviato sulla cavalcavia della motorizzazione civile sul percorso Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti a tratti in direzione della centro città da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale est proseguendo sulla tangenziale code dalla Salaria via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico a Primavalle code per incidente su via di Torrevecchia in prossimità di via Odoardo ...