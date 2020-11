The Weeknd senza freni: “I Grammy sono corrotti” (Di venerdì 27 novembre 2020) The Weeknd contro la Recording Academy: “I Grammy sono corrotti”. L’artista canadese non ha ricevuto nessuna nomination nonostante i successi ottenuti quest’anno Non è tutto rosa e fiori nel mondo patinato dei Grammy. A sollevare qualche dubbio sull’onestà della kermesse è The Weeknd, all’indomani della pubblicazione delle nomination per l’edizione 2021 (la lista completa QUI). L’artista canadese, escluso da… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Thecontro la Recording Academy: “I. L’artista canadese non ha ricevuto nessuna nomination nonostante i successi ottenuti quest’anno Non è tutto rosa e fiori nel mondo patinato dei. A sollevare qualche dubbio sull’onestà della kermesse è The, all’indomani della pubblicazione delle nomination per l’edizione 2021 (la lista completa QUI). L’artista canadese, escluso da… L'articolo Corriere Nazionale.

