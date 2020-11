Spotify non funziona il 27 novembre: quali problemi col down del servizio (Di venerdì 27 novembre 2020) Spotify non funziona in questo venerdì 27 novembre: non si tratterebbe di problemi sporadici per la servizio musicale noto e molto utilizzato in tutto il mondo ma di un vero e proprio down, almeno al momento di questa pubblicazione. Come al solito, il servizio downdetector viene in aiuto quantificando la portata dei problemi Spotify odierni. Questi si sarebbero manifestati in prima battuta subito dopo le 10 e in questo momento ci sarebbero già centinaia di segnalazioni di malfunzionamenti da parte di numerosi utenti. Chiaro come il disservizio non sarebbe solo italiano ma in corso in tutto il mondo. Se Spotify non funziona, come si stanno ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)nonin questo venerdì 27: non si tratterebbe disporadici per lamusicale noto e molto utilizzato in tutto il mondo ma di un vero e proprio, almeno al momento di questa pubblicazione. Come al solito, ildetector viene in aiuto quantificando la portata deiodierni. Questi si sarebbero manifestati in prima battuta subito dopo le 10 e in questo momento ci sarebbero già centinaia di segnalazioni di malmenti da parte di numerosi utenti. Chiaro come il disnon sarebbe solo italiano ma in corso in tutto il mondo. Senon, come si stanno ...

_itsm1ch1 : ma solo a me non va spotify? cribbbbio #spotifydown - KkochiBinnie : @tiraminxiu ALLORA SU SPOTIFY MICA LE VEDO LE VISUAL E GLI MV SONO TROPPO STRANI non posso basarmi su quelli - aCUTEEgawa : Mi confermate che anche a voi spotify non funziona? - TheJoiningComma : Ah ecco non sono l'unico a cui ha smesso di funzionare Spotify. Stavo serenamente ascoltando le novità del venerdì. - finelinevl6 : VI PREGO DITEMI CHE NON SONO L'UNICA AD AVERE SPOTIFY CHE NON FUNZIONA. MI STO SENTENDO MALE. -

