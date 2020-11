Pubertà precoce e obesità | un nuovo studio spiega la connessione

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Per le ragazze, lapuò iniziare già a otto anni, e nella maggior parte dei casi laè legata all’infantile. Lapotrebbe iniziare prima anche nei ragazzi. Le prove indicano che l’ormone delle leptina, che è prodotto dalle cellule adipose, come uno dei probabili colpevoli, afferma Carol Elias, PhD, professoressa di fisiologia molecolare e integrativa e ostetricia e ginecologia presso la U-M Medical School. Il suo lavoro ha studiato il ruolo del metabolismo nella riproduzione, e la dottoressa è andata alla ricerca di indizi all’interno del cervello per aiutare are gli effetti dei segnali metabolici nell’insorgenza puberale e nella fertilità. Elias e il suo team hanno pubblicato unsulla rivista ...