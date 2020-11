Lapo Elkann ricorda Maradona: “Un vero amico con un cuore immenso. È come se fossi morto io…” (Di venerdì 27 novembre 2020) Verissimo, Lapo Elkann ricorda commosso il suo amico Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì: “Era un amico vero, con un cuore immenso. Era quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e va ricordato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche. È stato il più grande calciatore della storia, ma Maradona per me – aggiunge - era una persona generosa, con una grandissima bontà d’animo, sempre pronto ad aiutare i più fragili e i più deboli. La sua scomparsa è una delle più grandi perdite per tantissimi di noi”.caption id="attachment 19673" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/captionLapo ... Leggi su golssip (Di venerdì 27 novembre 2020) Verissimo,commosso il suoDiego Armando, scomparso mercoledì: “Era un, con un. Era quasi un fratello per me. Diego ha combattuto in un mondo molto complicato. Aveva delle qualità umane pazzesche e vato per le sue grandi doti, che andavano oltre quelle calcistiche. È stato il più grande calciatore della storia, maper me – aggiunge - era una persona generosa, con una grandissima bontà d’animo, sempre pronto ad aiutare i più fragili e i più deboli. La sua scomparsa è una delle più grandi perdite per tantissimi di noi”.caption id="attachment 19673" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/caption...

MichelaRoi : RT @PoliticaPerJedi: Se andassimo avanti a fatti concreti anziché a chiacchiere, in questo momento Lapo Elkann e Chiara Ferragni dovrebbero… - Enrico_Liano : RT @PoliticaPerJedi: Se andassimo avanti a fatti concreti anziché a chiacchiere, in questo momento Lapo Elkann e Chiara Ferragni dovrebbero… - radioila : E così, nel 2020, ci siamo ridotti a farci dare dei consumisti da Lapo Elkann. - Lucia39134555 : RT @PoliticaPerJedi: Se andassimo avanti a fatti concreti anziché a chiacchiere, in questo momento Lapo Elkann e Chiara Ferragni dovrebbero… - old_marlet : RT @PoliticaPerJedi: Se andassimo avanti a fatti concreti anziché a chiacchiere, in questo momento Lapo Elkann e Chiara Ferragni dovrebbero… -