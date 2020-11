Lapo Elkann piange la scomparsa di Maradona: “Era un fratello per me” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il rampollo di casa Agnelli sabato 28 novembre parlerà a Verissimo del legame con l'ex calciatore e del vuoto che il campione ha lasciato nella sua vita L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 27 novembre 2020) Il rampollo di casa Agnelli sabato 28 novembre parlerà a Verissimo del legame con l'ex calciatore e del vuoto che il campione ha lasciato nella sua vita L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Affaritaliani : Lapo Elkann lancia il ‘Charity Friday', per ogni retweet donerà un pasto - morettweet : RT @PoliticaPerJedi: Se andassimo avanti a fatti concreti anziché a chiacchiere, in questo momento Lapo Elkann e Chiara Ferragni dovrebbero… - larisposta_42 : Del resto Lapo Elkann si è drogato perché veniva in vacanza a Capri tutti gli anni. - IlFattoNisseno : Lapo Elkann: “Maradona era quasi un fratello per me” - EdiGirolami : RT @PoliticaPerJedi: Se andassimo avanti a fatti concreti anziché a chiacchiere, in questo momento Lapo Elkann e Chiara Ferragni dovrebbero… -