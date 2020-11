La dieta degli omega 3: perdi peso, migliori l’umore e proteggi l’intestino (Di venerdì 27 novembre 2020) Recentemente, un grande numero di studi scientifici ha dimostrato che il consumo di acidi grassi essenziali omega 3 esercita importanti azioni favorevoli a livello metabolico e cardiovascolare. Non solo: questi indispensabili nutrienti pare facciano bene anche al nostro cervello, aiutando a contrastare la depressione, sono amici indispensabili dell’intestino e possono aiutare a frenare la perdita della vista e contribuire alla perdita di peso corporeo. Tutti buoni motivi per introdurli quotidianamente nella nostra alimentazione. A patto di scegliere quelli giusti: non tutti gli omega 3 sono uguali. Quelli a lunga catena (EPA e DHA) sono nutrienti essenziali di grande importanza nelle prime fasi dello sviluppo cerebrale e della retina, e comunque fondamentali durante tutte le fasi della ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 novembre 2020) Recentemente, un grande numero di studi scientifici ha dimostrato che il consumo di acidi grassi essenziali3 esercita importanti azioni favorevoli a livello metabolico e cardiovascolare. Non solo: questi indispensabili nutrienti pare facciano bene anche al nostro cervello, aiutando a contrastare la depressione, sono amici indispensabili dele possono aiutare a frenare lata della vista e contribuire allata dicorporeo. Tutti buoni motivi per introdurli quotidianamente nella nostra alimentazione. A patto di scegliere quelli giusti: non tutti gli3 sono uguali. Quelli a lunga catena (EPA e DHA) sono nutrienti essenziali di grande importanza nelle prime fasi dello sviluppo cerebrale e della retina, e comunque fondamentali durante tutte le fasi della ...

L'anno 2020 archivia una buona produzione. Dalle olive coltivate nell'areale lariano si ottiene un pregiato olio Dop.(Denominazione di origine protetta) ...

IBS, ne hai mai sentito parlare? Di sindrome dell'intestino irritabile, Irritable Bowel Syndrome, soffre il 10-15% della popolazione. Ascoltare i messaggi del corpo è fondamentale per individuare i si ...

