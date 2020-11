In Campania oggi tremila positivi, il rapporto è sempre al 13,1% (Di venerdì 27 novembre 2020) Il bollettino Covid-19 in Campania del 27 novembre. positivi del giorno: 2.924 di cui: Asintomatici: 2.650 Sintomatici: 274Tamponi del giorno: 22.301 La percentuale è del 13,1% Totale positivi: 148.942 Totale tamponi: 1.530.803 ?Deceduti: 63 (*) Totale deceduti: 1.546 Guariti: 2.263 Totale guariti: 43.414 * 37 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri a seguito di accertamenti ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 184 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 2.188 * Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Il bollettino Covid-19 indel 27 novembre.del giorno: 2.924 di cui: Asintomatici: 2.650 Sintomatici: 274Tamponi del giorno: 22.301 La percentuale è del 13,1% Totale: 148.942 Totale tamponi: 1.530.803 ?Deceduti: 63 (*) Totale deceduti: 1.546 Guariti: 2.263 Totale guariti: 43.414 * 37 deceduti nelle ultime 48 ore e 26 deceduti in precedenza ma registrati ieri a seguito di accertamenti ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 184 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 2.188 * Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista.

