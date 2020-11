Giuseppe Remuzzi | Togliere i brevetti ai vaccini è utopistico ma necessario

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Professor, lei ha detto “I morti di adesso vengono dalle terapie intensive solo in piccola parte”. Dai dati pubblicati dal quotidiano “La Verità” si evince che in Lombardia solo il 9,7% dei morti è spirato in terapia intensiva, la metà nei reparti ordinari e 1 su 4 è in casa. Che cosa ci dice questo?Non abbiamo dettagli sulla storia clinica di queste persone e sul percorso assistenziale e terapeutico, ma questi dati suggeriscono che la mortalità per chi è ricoverato nelle unità di terapia intensiva è diminuita. Occorre approfondire se la morte in reparto era dovuta a problemi organizzativi, come per esempio alla mancata disponibilità di posti in terapia intensiva, o alle condizioni cliniche critiche. Stime e statistiche ufficiali per capire quante persone sono morte negli ospedali, nelle Rsa, in casa, non ce ne sono. Lei ha detto anche “Dobbiamo capire da ...