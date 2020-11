Egitto | Montevecchi M5s | “Audire in Senato l’ambasciatore a Roma”

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “La situazione dei diritti umani in Egitto preoccupa. Le ultime notizie rivelano un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei difensori dei diritti umani. Per questo in Commissione diritti umani del Senato mi sono attivata subito proponendo nuove iniziative, tra cui quella di convocare in audizione l’ambasciatore egiziano a Roma”. Michela Montevecchi è parlamentare del Movimento 5 stelle e membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato. Per l’agenzia Dire commenta i passi intrapresi all’indomani del rinnovo della detenzione di 45 giorni per Patrick Zaki, seguito da un’ondata di arresti tra i dirigenti dell’ong per la quale il ricercatore collaborava, Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), che vanta 18 anni di esperienza nel settore.