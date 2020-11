Covid, la Guardia di finanza sequestra a Napoli oltre un milione di mascherine non a norma (Di venerdì 27 novembre 2020) oltre 1 milione di mascherine chirurgiche, semi-maschere facciali e visiere facciali non a norma sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Napoli nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura, che ha riguardato diversi imprenditori, alcuni anche stranieri ma tutti operanti nel napoletano, titolari di aziende per il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti di largo consumo, che hanno intensificato, in concomitanza con l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica, le importazioni dirette dalla Cina di ingenti quantitativi di dispositivi di protezione non conformi alle normative di settore. I dpi, prodotti in Cina, sono giunti in Italia attraverso vettori aerei, sfruttando transiti in Paesi con accordi di libero ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020)dichirurgiche, semi-maschere facciali e visiere facciali non asono statete dalladidinell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura, che ha riguardato diversi imprenditori, alcuni anche stranieri ma tutti operanti nel napoletano, titolari di aziende per il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti di largo consumo, che hanno intensificato, in concomitanza con l’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica, le importazioni dirette dalla Cina di ingenti quantitativi di dispositivi di protezione non conformi alletive di settore. I dpi, prodotti in Cina, sono giunti in Italia attraverso vettori aerei, sfruttando transiti in Paesi con accordi di libero ...

