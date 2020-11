Covid, dieci regioni sono ad alto rischio. E in 17 è boom di ricoveri nelle terapie intensive (Di venerdì 27 novembre 2020) Rt a 1,08 e 10 regioni ancora a rischio alto. È quanto si legge nella bozza del report Iss-ministero della Salute relativo al monitoraggio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Secondo il documento relativo alla settimana dal 16 al 22 novembre, con aggiornamenti al 25 novembre, «nel periodo 4-17 novembre l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,08 (95% CI: 0,91-1,25)». Inoltre si riscontrano «valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte delle regioni e Province italiane». Mentre in 4 regioni l’Rt puntuale è inferiore a 1 anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, «indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità». Allerta in 17 regioni per i ricoveri Nonostante la frenata di Covid-19, «sono state ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 27 novembre 2020) Rt a 1,08 e 10ancora a. È quanto si legge nella bozza del report Iss-ministero della Salute relativo al monitoraggio dell’epidemia di coronavirus in Italia. Secondo il documento relativo alla settimana dal 16 al 22 novembre, con aggiornamenti al 25 novembre, «nel periodo 4-17 novembre l’Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,08 (95% CI: 0,91-1,25)». Inoltre si riscontrano «valori medi di Rt tra 1 e 1,25 nella maggior parte dellee Province italiane». Mentre in 4l’Rt puntuale è inferiore a 1 anche nel suo intervallo di confidenza maggiore, «indicando una diminuzione significativa nella trasmissibilità». Allerta in 17per iNonostante la frenata di-19, «state ...

