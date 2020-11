Confucio sharp power in azione Alla Cattolica per parlare al Vaticano

Leggi su formiche

(Di venerdì 27 novembre 2020) “Cinquant’anni di relazioni tra Italia e Cina (1970-2020)” è il titolo dell’evento promosso ieri (giovedì 26 novembre) dall’Istitutodell’Universitàdel Sacro Cuore per ricordare il mezzo secolo di rapporti diplomatici, e non solo, tra i due Paesi. Presenti tra gli altri Marina Sereni, viceministra per gli Affari esteri e la cooperinternazionale, Li Junhua, ambasciatore cinese a Roma, e Franco Anelli, rettore dell’Università. All’evento (tenutosi a poche ore delle tensioni tra Pechino e Santa Sede sugli uiguri) ha partecipato anche la professoressa Elisa Giunipero, direttrice per parte italiana dell’Istitutopresso l’ateneo meneghino (enti attorno ai quali c’è un acceso dibattito negli Stati Uniti ma anche in Italia per i rapporti con la propaganda cinese, ...