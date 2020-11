Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Alexis Pinturault in testa, +25 su Kristoffersen (Di venerdì 27 novembre 2020) Alexis Pinturault è balzato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Il francese ha vinto il parallelo di Lech, al termine di un’accesissima finale con il norvegese Henrik Kristoffersen, e si è così preso il primato in graduatoria con 150 punti all’attivo. Il transalpino ha ora 25 punti di vantaggio proprio sul norvegese Henrik Kristoffersen, mentre il norvegese Lucas Braathen è terzo a -37. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 e tutte le graduatorie delle singole specialità che sono andate in scena ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)è balzato inallagenerale delladeldi sci. Il francese ha vinto il parallelo di Lech, al termine di un’accesissima finale con il norvegese Henrik, e si è così preso il primato in graduatoria con 150 punti all’attivo. Il transha ora 25 punti di vantaggio proprio sul norvegese Henrik, mentre il norvegese Lucas Braathen è terzo a -37. Di seguito lagenerale delladeldi scie tutte le graduatorie delle singole specialità che sono andate in scena ...

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo femminile sci di fondo 2020-2021: Linn Svahn comanda, a punti Scardoni e Laurent OA Sport COPPA ITALIA: SORTEGGIATI GLI OTTAVI, C'E' FIORENTINA-INTER

Un sorteggio ha stabilito l'ordine degli ottavi di finale della Coppa Italia e i nomi delle squadre ospitanti. Dal quarto turno saranno di scena anche ...

TORINO, PER BELOTTI E VERDI SEDUTA PERSONALIZZATA

Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con un allenamento mattutino in vista della partita di lunedì sera (calcio d'inizio ...

