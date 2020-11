Chievo Verona-Lecce, le formazioni ufficiali (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Chievo Verona e Lecce in vista della gara di questa sera in Serie B. Queste le scelte: Chievo (4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotoli; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Fabbro, Djordjevic. All. Aglietti Lecce (4-3-1-2) Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski. All. Corini Foto: twitter uff Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono state rese note lediin vista della gara di questa sera in Serie B. Queste le scelte:(4-4-2): Seculin; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Cotoli; Canotto, Palmiero, Obi, Garritano; Fabbro, Djordjevic. All. Aglietti(4-3-1-2) Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Paganini, Tachtsidis, Henderson; Mancosu; Coda, Stepinski. All. Corini Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

