Chiara Biasi: gambe piene di lividi. I fan sono preoccupati per lei (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ultimo scatto pubblicato da Chiara Biasi su Instagram lascia intravedere un particolare, i followers preoccupati sui social. Chiara Biasi (Instagram)Sui social non passa niente inosservato. In tanti postano foto e video della propria vita privata, ed spesso succede che alcuni particolari balzino all’occhio del followers, soprattutto quando questi creano preoccupazione. Questo tipo di fenomeno, poi, è enfatizzato ovviamente quando si parla di influecer, persone che hanno milioni di seguaci che alla prima avvisaglia alzano le antenne per andare a scovare qualche dettaglio sfuggito ai più. I social sono specchio, qualcuno dice, della vita reale. Ed ecco che chi crea un flusso importante di interazioni è anche costretto a dare spiegazione sulle tante particolarità e ... Leggi su kronic (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ultimo scatto pubblicato dasu Instagram lascia intravedere un particolare, i followerssui social.(Instagram)Sui social non passa niente inosservato. In tanti postano foto e video della propria vita privata, ed spesso succede che alcuni particolari balzino all’occhio del followers, soprattutto quando questi creano preoccupazione. Questo tipo di fenomeno, poi, è enfatizzato ovviamente quando si parla di influecer, persone che hanno milioni di seguaci che alla prima avvisaglia alzano le antenne per andare a scovare qualche dettaglio sfuggito ai più. I socialspecchio, qualcuno dice, della vita reale. Ed ecco che chi crea un flusso importante di interazioni è anche costretto a dare spiegazione sulle tante particolarità e ...

Scatto fashion per Chiara Biasi su Instagram, una bellezza sublime esposta al sole che attira a sè i follower dell’amore: costume in pelle sexy. Chiara Biasi (getty images) Div ...

Scatto fashion per Chiara Biasi su Instagram, una bellezza sublime esposta al sole che attira a sè i follower dell'amore: costume in pelle sexy. Chiara Biasi (getty images) Div ...