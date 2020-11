Calciomercato Juventus, un big per l’attacco grazie all’assist di Guardiola (Di venerdì 27 novembre 2020) Un assist involontario di Pep Guardiola potrebbe spalancare alla Juventus le porte verso un nuovo arrivo per l’attacco. Fabio Paratici starebbe puntando un big per il reparto offensivo di Andrea Pirlo, considerata l’assenza di un vice Morata ma anche delle posizioni di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Entrambi dovrebbero restare ancora alla Juve ma in tema di Calciomercato è spesso molto difficile poter affermare con certezza come stanno le cose. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica: Juventus pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Paratici in azione: il punto sugli affari in uscita Gabriel Jesus, attaccante del Manchester CityJuventus, il sogno di Calciomercato di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Un assist involontario di Peppotrebbe spalancare allale porte verso un nuovo arrivo per. Fabio Paratici starebbe puntando un big per il reparto offensivo di Andrea Pirlo, considerata l’assenza di un vice Morata ma anche delle posizioni di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Entrambi dovrebbero restare ancora alla Juve ma in tema diè spesso molto difficile poter affermare con certezza come stanno le cose. LEGGI ANCHE:, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE:, Paratici in azione: il punto sugli affari in uscita Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, il sogno didi ...

CampoFattore : #Juve, la situazione legata al rinnovo di #Dybala non si sblocca mentre il mercato attorno a lui si muove sempre di… - PianetaMilan : #Calciomercato #Juventus - Obiettivo #Vinicius con sacrificio #Bentancur - dan_ceres : I GIOVANI CHE ANDAVANO PRESI ALLA JUVENTUS! ||| JuTube Calciomercato - sportli26181512 : Juve, due big estere su Dybala: Rinnovo con la Juventus in stallo, per Paulo Dybala... - sportli26181512 : Inter e Juve, ecco chi vuole Isco: Accostato a Inter e Juventus, Isco... -