Benevento-Juventus, i convocati: quattro assenze e due rientri per Inzaghi (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine dell'odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 25 calciatori convocati per la gara di domani 28 novembre, ore 18.00, presso lo stadio "C. Vigorito", contro la Juventus. L'allenatore giallorosso deve fare ancora a meno degli infortunati Foulon, Viola e Iago Falque, oltre che di Dabo, ancora alle prese con il covid-19. Tornano invece a disposizione Tuia, reduce dall'operazione allo zigomo, e Caprari, al rientro dopo il doppio turno di squalifica. Queste le scelte di Inzaghi: PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Glik, Letizia, Maggio, Barba, Tuia, Pastina. CENTROCAMPISTI: Basit, Sanogo, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. ATTACCANTI: Di Serio, ...

