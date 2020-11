Asili nido e treni al Sud, altro che autonomia per il Nord (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuovo allarme per il Sud. Già soffre di più il Covid perché anche quest'anno lo Stato ha finanziato la sua sanità con un miliardo in meno rispetto al Centro Nord. Già soffre di più la scuola a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuovo allarme per il Sud. Già soffre di più il Covid perché anche quest'anno lo Stato ha finanziato la sua sanità con un miliardo in meno rispetto al Centro. Già soffre di più la scuola a ...

amendolaenzo : La priorità del Paese è combattere le diseguaglianze. Siamo solo al 25,5% di copertura di asili nido. Al lavoro per… - LaGazzettaWeb : Asili nido e treni al Sud no autonomia per il Nord - NuovoSud : Asili nido di Siracusa, tutti assunti i lavoratori di due cooperative - marcomascellani : RT @CamarcaJuri: In questa foto possiamo ammirare: 30 ospedali, 50 asili nido e 70 case di riposo per anziani. - GiuseppePepe10 : Nell'Italia che gli Alberto Bagnai rappresentano un bambino calabrese vale meno di uno emiliano. Asili nido: 63 Reg… -