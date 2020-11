Among Us sta per tornare in un nuovo livestream su Twitch con Alexandria Ocasio-Cortez (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo streaming su Twitch di Alexandria Ocasio-Cortez del popolarissimo gioco indie Among Us ha registrato la prima volta numeri da record. AOC ha raccolto circa 400.000 spettatori simultanei dal vivo, nella live in cui ha collaborato con streamer come Pokimane e Hasanbi, così come la collega Ilhan Omar, nell'interesse di motivare gli spettatori a votare alle elezioni presidenziali del 2020. AOC ha ottenuto un enorme seguito sia su Twitter che su Twitch e molte persone si sono chieste quando farà un altro tentativo. Fortunatamente, non bisognerà aspettare ancora a lungo. In risposta a Jagmeet Singh, membro della Camera dei Comuni canadese, AOC ha annunciato attraverso il suo account Twitter che trasmetterà ancora una volta in streaming Among Us. Si unirà a Singh e agli ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo streaming sudidel popolarissimo gioco indieUs ha registrato la prima volta numeri da record. AOC ha raccolto circa 400.000 spettatori simultanei dal vivo, nella live in cui ha collaborato con streamer come Pokimane e Hasanbi, così come la collega Ilhan Omar, nell'interesse di motivare gli spettatori a votare alle elezioni presidenziali del 2020. AOC ha ottenuto un enorme seguito sia su Twitter che sue molte persone si sono chieste quando farà un altro tentativo. Fortunatamente, non bisognerà aspettare ancora a lungo. In risposta a Jagmeet Singh, membro della Camera dei Comuni canadese, AOC ha annunciato attraverso il suo account Twitter che trasmetterà ancora una volta in streamingUs. Si unirà a Singh e agli ...

