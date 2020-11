Ultime Notizie Roma del 26-11-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio di Diego Armando Maradona è arrivata la Casa Rosada il palazzo presidenziale argentino Dove è stata allestita la camera ardente dove centinaia di persone giornata già in fila per rendere omaggio al Pibe de oro da oggi a sabato l’ultimo saluto La leggenda del morta ieri all’età di 60 anni per arresto cardiaco in una villa della città di tigre tre giorni di lutto nazionale in Argentina al lutto cittadino Napoli scesa ieri in Piazza per ricordare il suo storico campione dove si pensa di lo stadio San Paolo continua a calare in Italia rapporto tra positività al covid-19 tamponi effettuati ora al 11% in calo anche i pazienti ricoverati con sintomi il numero degli attualmente positivi speranza presenterà in Parlamento il 2 dicembre il piano strategico dei vaccini ...