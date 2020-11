Toni Servillo tra i 25 migliori attori del XXI secolo selezionati dal New York Times (Di giovedì 26 novembre 2020) Il primo ventennio del XXI secolo volge al termine. Un periodo particolarmente interessante per gli appassionati di cinema, grazie ai numerosi registi e interpreti che sono riusciti a regalare al pubblico film indimenticabili. Il New York Times, in occasione della conclusione di questo magnifico ventennio, ha deciso di stilare una lista con quelli che considera essere i 25 migliori attori del ventunesimo secolo, tra cui Toni Servillo. Gli interpreti selezionati non fanno parte solo ed esclusivamente della comunità di Hollywood: A.O. Scott e Manohla Dargis – i critici che hanno curato la lista – hanno deciso di selezionare attori da tutto il mondo. Il prestigioso giornale americano ha anche incluso nella lista dei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Il primo ventennio del XXIvolge al termine. Un periodo particolarmente interessante per gli appassionati di cinema, grazie ai numerosi registi e interpreti che sono riusciti a regalare al pubblico film indimenticabili. Il New, in occasione della conclusione di questo magnifico ventennio, ha deciso di stilare una lista con quelli che considera essere i 25del ventunesimo, tra cui. Gli interpretinon fanno parte solo ed esclusivamente della comunità di Hollywood: A.O. Scott e Manohla Dargis – i critici che hanno curato la lista – hanno deciso di selezionareda tutto il mondo. Il prestigioso giornale americano ha anche incluso nella lista dei ...

TgLa7 : #NYT, Toni Servillo tra i 25 grandi attori del secolo - repubblica : Toni Servillo, per New York Times tra i 25 grandi attori degli ultimi vent'anni - RaiNews : L'attore occupa la settima posizione nella lista stilata dal giornale americano - saraverta : RT @repubblica: Toni Servillo, per New York Times tra i 25 grandi attori degli ultimi vent'anni - Mariano_Amelio : @SkyTG24 #Servillo e #Sorrentino, come #DeNiro e #Scorsese, #Redford e #Pollack Sodalizi che hanno reso celebri t… -