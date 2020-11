Te quiero Diego

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Napoli, 26 nov – Cercherò di non scrivere banalità su, se pur il rischio è alto, sul suo rapporto con Napoli, con il calcio. È compito arduo: di solito tutti si sentono in diritto di esprimersi su ciò che è di pubblico dominio. Tutti credono, o hanno creduto, di avere un rapporto con il divino, con il superiore. Proseliti o atei non importa, tutti hanno nominato almeno una volta nella vita “Dio”. Fosse anche solo per bestemmiare. E di bestemmie già se ne leggono a iosa. Un “cattivo maestro” per i borghesi dell’anima Del fermento artistico-culturale della Napoli degli anni ottanta ne scriverà De Giovanni, Buffa elaborerà il suo emotional storytelling, Lele Adani cercherà di narrare l’inenarrabile: ovvero la punizione a due in area contro la Juve, con la barriera a 4 metri. Netflix e compagnia cantante faranno record di incassi con l’ennesimo documentario, “a ...