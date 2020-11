Taylor Swift sta registrando di nuovo Red? Ecco tutti gli indizi (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca ancora un mese a Natale, ma Taylor Swift ha pensato bene di farci con un po’ di anticipo qualche regalo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca ancora un mese a Natale, ma Taylor Swift ha pensato bene di farci con un po’ di anticipo qualche regalo.

aneednelav : taylor swift che mette insieme le tracce di folklore per comporre l'album - leserotonine : Ho bisogno di qualcun* che mi infili un dildo di 20 cm nel culo ogni volta che faccio partire una canzone di Taylor Swift - cluddytay : io che cerco di fare l'altare per Holy Taylor Swift - giparri : Il modo in cui nel primo cerchio ci sono tutte interazioni riconducibili a Taylor Swift - tasyeet : @anothersideyou @Spookycanyon BART BAKER AKSJSJSJSJS,THE TAYLOR SWIFT ONE ANJIR ITU LEGEND BNGT MENURUT GUE ???????? -