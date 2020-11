Steve Carell diventa Babbo Natale in uno spot diretto da Craig Gillespie (video) (Di giovedì 26 novembre 2020) L'attore Steve Carell ha interpretato Babbo Natale in uno spot presentato durante il Giorno del Ringraziamento, ecco il video! Steve Carell è diventato Babbo Natale in uno spot realizzato per Comcast e andato in onda negli Stati Uniti durante il Giorno del Ringraziamento. L'ironico video mostra l'icona del Natale avvisare gli elfi e i suoi assistenti che i tanti problemi emersi durante il 2020 hanno reso impossibile dare alle persone di tutto il mondo i soliti regali. Nel video Babbo Natale, interpretato da Steve Carell, ha qualche problema con Zoom e accetta, un po' ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020) L'attoreha interpretatoin unopresentato durante il Giorno del Ringraziamento, ecco iltoin unorealizzato per Comcast e andato in onda negli Stati Uniti durante il Giorno del Ringraziamento. L'ironicomostra l'icona delavvisare gli elfi e i suoi assistenti che i tanti problemi emersi durante il 2020 hanno reso impossibile dare alle persone di tutto il mondo i soliti regali. Nel, interpretato da, ha qualche problema con Zoom e accetta, un po' ...

