"Siamo e restiamo opposizione Mediaset non c'entra col dialogo" (Di giovedì 26 novembre 2020) "Durante la Seconda Guerra Mondiale Winston Churchill chiamò i laburisti per ascoltare le loro proposte e non per fare un governo insieme". Con questa frase il vice-presidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se da oggi, dopo la votazione del Centrodestra... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 26 novembre 2020) "Durante la Seconda Guerra Mondiale Winston Churchill chiamò i laburisti per ascoltare le loro proposte e non per fare un governo insieme". Con questa frase il vice-presidente di Forza Italia Antonio Tajani risponde alla domanda di Affaritaliani.it se da oggi, dopo la votazione del Centrodestra... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : 'Siamo e restiamo opposizione Mediaset non c'entra col dialogo' - Affaritaliani : FI, Tajani: 'Siamo e restiamo opposizione. Mediaset non c'entra col dialogo' - FinvHest : @Valenti17938768 Le rivoluzioni popolari hanno un costo in vite e siamo il paese del, va avanti tu che a me scappa… - lunatiqe : @FedeResty amo dai veramente siamo noi coglione che ci restiamo male - VHolywat : @DonDie_Sospeso Siamo quarti, magari ci restiamo... -

Ultime Notizie dalla rete : Siamo restiamo Coronavirus, il fisico Battiston: "Restiamo attenti, alcune Regioni sono ancora lontane dal picco" la Repubblica Coronavirus: fonti M5S, 'ruolo maggioranza e opposizioni resta chiaro e distinto'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Chi già vocifera che la collaborazione dimostrata dalle opposizioni oggi in Parlamento sia l'antipasto a qualcos'altro o si sbaglia, o si illude. La collaborazione istituz ...

Sangemini-Amerino, stop allo sciopero ma resta lo stato di agitazione

di M. R.Rientrano responsabilmente in fabbrica per svolgere le proprie mansioni i lavoratori degli stabilimenti del gruppo Acque minerali d'Italia Sangemini e Amerino a margine del confronto con gli a ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Chi già vocifera che la collaborazione dimostrata dalle opposizioni oggi in Parlamento sia l'antipasto a qualcos'altro o si sbaglia, o si illude. La collaborazione istituz ...di M. R.Rientrano responsabilmente in fabbrica per svolgere le proprie mansioni i lavoratori degli stabilimenti del gruppo Acque minerali d'Italia Sangemini e Amerino a margine del confronto con gli a ...