“Questa e (sic!) mappa elettorale di oggi da CNN che dice che Trump può vincere” – Non di oggi, non dice quello (Di giovedì 26 novembre 2020) Ultimamente i seguaci del Patriota Q hanno elevato la loro capacità di autoillusione a forma d’arte, come nella condivisione “Questa e (sic!) mappa elettorale di oggi da CNN che dice che Trump può vincere”. “Questa e (sic!) mappa elettorale di oggi da CNN che dice che Trump può vincere”Una foto, coi loghi della CNN, che secondo loro dovrebbe dimostrare che quello che stanno vivendo è un incubo. Che in realtà il Patriota Q ha sempre avuto ragione, l’odiato Biden non ha portato a casa una maggioranza netta con la Georgia pronta a ... Leggi su bufale (Di giovedì 26 novembre 2020) Ultimamente i seguaci del Patriota Q hanno elevato la loro capacità di autoillusione a forma d’arte, come nella condivisionee (dida CNN chechepuòe (dida CNN chechepuòUna foto, coi loghi della CNN, che secondo loro dovrebbe dimostrare cheche stanno vivendo è un incubo. Che in realtà il Patriota Q ha sempre avuto ragione, l’odiato Biden non ha portato a casa una maggioranza netta con la Georgia pronta a ...

razhartt : Sono confuso e vagamente divertito (in maniera forse un po' isterica) da questa che sostiene che la barba cresca ti… - maurizioagazzi : quand'anche riteneste la 'virilità' un valore ( sic) sicuramente non è questa #stopviolenceagainstwomen #25novembre - Ice100966 : Il mega direttore ha messo in campo l'artiglieria pesante, il buon Valerio Piccioni, uno dei cronisti molto informa… - peach_sic : RT @fallinzay: QUEEN TAYLOR SWIFT SI È AGGIUDICATA BEN 6 NOMINATION AI GRAMMYs. RIPRODUCIAMO QUESTA SCENA? (magari senza caduta) #GRAMMYs h… - EmanuelaGrillo : Vorrebbero farci pensare che l’essere arrivati totalmente impreparati a questa seconda ondata sia colpa del ferrago… -

Ultime Notizie dalla rete : “Questa sic Sergio Ramelli, l'omicidio di Via Paladini a Milano | Di Walter Veltroni Corriere della Sera