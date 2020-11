Puglia: fonti M5S, 'no ingresso maggioranza, è collaborazione in momento difficile' (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il M5S in Puglia oggi ha aperto alla collaborazione con la giunta Emiliano, puntando sui temi e i programmi per dare risposte concrete ai cittadini. Ma questo non significa entrare in maggioranza. Svolgere il ruolo di opposizione in modo costruttivo, e non solo antagonistico, è un segno di maturità in un momento nel quale l'Italia ha bisogno più che mai di coesione". Lo puntualizzano fonti M5S, dopo la presa di distanza dell'ex candidata governatrice Antonella Laricchia e il duro attacco della senatrice pugliese Barbara Lezzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Il M5S inoggi ha aperto allacon la giunta Emiliano, puntando sui temi e i programmi per dare risposte concrete ai cittadini. Ma questo non significa entrare in. Svolgere il ruolo di opposizione in modo costruttivo, e non solo antagonistico, è un segno di maturità in unnel quale l'Italia ha bisogno più che mai di coesione". Lo puntualizzanoM5S, dopo la presa di distanza dell'ex candidata governatrice Antonella Laricchia e il duro attacco della senatrice pugliese Barbara Lezzi.

