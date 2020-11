NY Times: Toni Servillo tra i migliori 25 attori! (Di giovedì 26 novembre 2020) Toni Servillo secondo il New York Times è tra i 25 migliori attori del mondo del XXI secolo! notizia bomba quindi per il mondo del cinema italiano e la settima arte che consacra l’attore feticcio di Paolo Sorrentino in un podio esclusivo. Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi nella pellicola diretta da Paolo Sorrentino-photo credits: webToni Servillo meglio di Marcello Mastroianni? Il critico A.O. Scott ha classificato l’attore Toni Servillo tra i 25 migliori interpreti nel panorama del cinema del XXI secolo, paragonandolo al volto iconico di Marcello Mastroianni. Scott ha però aggiunto a riguardo che proprio Servillo, avrebbe una personalità e un volto più solido. Un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020)secondo il New Yorkè tra i 25attori del mondo del XXI secolo! notizia bomba quindi per il mondo del cinema italiano e la settima arte che consacra l’attore feticcio di Paolo Sorrentino in un podio esclusivo.nei panni di Silvio Berlusconi nella pellicola diretta da Paolo Sorrentino-photo credits: webmeglio di Marcello Mastroianni? Il critico A.O. Scott ha classificato l’attoretra i 25interpreti nel panorama del cinema del XXI secolo, paragonandolo al volto iconico di Marcello Mastroianni. Scott ha però aggiunto a riguardo che proprio, avrebbe una personalità e un volto più solido. Un ...

