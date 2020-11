Morte Maradona, Diego Jr. ha la polmonite e non potrà volare in Argentina (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Maradona Jr. è stato dimesso ieri dopo aver superato la positività al Covid-19, ma non potrà partecipare ai funerali di suo padre. Una polmonite bilaterale lo ha costretto al ricovero al Cotugno di Napoli, la prudenza lo costringerà a rimanerci e a rimandare l’addio al Pibe de Oro ai prossimi mesi. A riportarlo è La Repubblica.Diego Jr. ha saputo della Morte del padre tramite la tv: “Immaginate come posso sentirmi adesso.Probabilmente se domani salissi su un aereo potrei avere delle conseguenze serie. Dovrò aspettare un po’ prima di dare l’ultimo bacio a papà”. Foto: Twitter Diego Jr L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020)Jr. è stato dimesso ieri dopo aver superato la positività al Covid-19, ma nonpartecipare ai funerali di suo padre. Unabilaterale lo ha costretto al ricovero al Cotugno di Napoli, la prudenza lo costringerà a rimanerci e a rimandare l’addio al Pibe de Oro ai prossimi mesi. A riportarlo è La Repubblica.Jr. ha saputo delladel padre tramite la tv: “Immaginate come posso sentirmi adesso.Probabilmente se domani salissi su un aereo potrei avere delle conseguenze serie. Dovrò aspettare un po’ prima di dare l’ultimo bacio a papà”. Foto: TwitterJr L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

