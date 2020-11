Marito depresso per il matrimonio in crisi: va dal medico per curarsi, poi la terribile scoperta (Di giovedì 26 novembre 2020) depresso, la moglie divorzia, va dal medico per curarsi e scopre che il medico è l’amante della moglie. La vicenda del 47enne Peirson Tone della contea di Deschutes in Oregon sembra uscita da una pochade degli anni settanta/ottanta. Come riporta un sito web locale l’uomo soffriva di depressione a causa del fallimento del proprio matrimonio. Per questo ha consultato il suo medico di famiglia che gli ha consigliato cure a base di marijuana e lunghe sedute di respirazione. Tuttavia l’approccio curativo del dottor Ronald Rosen e della sua Open Paths Integrative medicine era già stato attivato dal 2015 al 2018 su tutta la famiglia Tone, compreso il figlio e la moglie. Poi nel 2018 la coppia comincia a scricchiolare. Lei lascia il Marito e il Marito cade in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020), la moglie divorzia, va dalpere scopre che ilè l’amante della moglie. La vicenda del 47enne Peirson Tone della contea di Deschutes in Oregon sembra uscita da una pochade degli anni settanta/ottanta. Come riporta un sito web locale l’uomo soffriva di depressione a causa del fallimento del proprio. Per questo ha consultato il suodi famiglia che gli ha consigliato cure a base di marijuana e lunghe sedute di respirazione. Tuttavia l’approccio curativo del dottor Ronald Rosen e della sua Open Paths Integrative medicine era già stato attivato dal 2015 al 2018 su tutta la famiglia Tone, compreso il figlio e la moglie. Poi nel 2018 la coppia comincia a scricchiolare. Lei lascia ile ilcade in ...

La modella, già mamma di due, a inizio ottobre ha perso il bambino che aspettava dal marito John Legend. E ora ha svelato ai fan di essere caduta in depressione: «Ma non dovete preoccuparvi. Attorno a ...

