Madonna è morta ma solo sui social: l’equivoco con Maradona e i commenti su Instagram (Di giovedì 26 novembre 2020) Madonna è morta, viva Madonna. Quando si segue la pancia e non il buonsenso capitano piccoli incidenti che, se amplificati dalla macchina della viralità che è tipica dei social, diventano delle vere e proprie catastrofi. Succede, infatti, che mentre tra i trend di Twitter impenna il nome di Maradona, scomparso tragicamente nella giornata di ieri e al quale tantissimi artisti stanno rendendo omaggio, qualcuno sbagli a leggere e al posto delle generalità del campione argentino legga il nome d’arte della popstar di Like A Virgin. Madonna è morta, quindi, ma solamente nell’equivoco della somiglianza grafica del suo pseudonimo con il cognome del Pibe De Oro. La macchina è ormai avviata e sul suo profilo Instagram piovono i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020), viva. Quando si segue la pancia e non il buonsenso capitano piccoli incidenti che, se amplificati dalla macchina della viralità che è tipica dei, diventano delle vere e proprie catastrofi. Succede, infatti, che mentre tra i trend di Twitter impenna il nome di, scomparso tragicamente nella giornata di ieri e al quale tantissimi artisti stanno rendendo omaggio, qualcuno sbagli a leggere e al posto delle generalità del campione argentino legga il nome d’arte della popstar di Like A Virgin., quindi, ma solamente neldella somiglianza grafica del suo pseudonimo con il cognome del Pibe De Oro. La macchina è ormai avviata e sul suo profilopiovono i ...

