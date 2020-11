M5S: Lezzi, 'in Puglia con Emiliano, ci svendiamo, è di moda l'incoerenza' (2) (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - "I 4 consiglieri andranno a sedere in giunta con un imputato e un'indagata scelti da Emiliano, quello più 'grillino' di tutti come viene definito da giornaloni e giornalini. Si tratta di Maurodinoia e Pentassuglia, due neo assessori pugliesi. Indagata la prima con richiesta di rinvio a giudizio per corruzione e imputato l'altro per 'Ambiente svenduto' nell'ambito dell' ex-Ilva. Siamo piuttosto lontani da quel modello di M5S che pretendeva attente valutazioni su questi aspetti che dovevano tener conto dell'opportunità politica". "Ve le ricordate le nostre bacheche piene dell'insegnamento di Borsellino, vero? Questo è il ritorno all'assuefazione a certe notizie - accusa la senatrice salentina -. Tanto son tutti uguali si tornerà a dire e quei tutti saranno autorizzati, da una parte del M5S silente, a tornare a far un po' come pare a loro. Di fatto, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) (Adnkronos) - "I 4 consiglieri andranno a sedere in giunta con un imputato e un'indagata scelti da, quello più 'grillino' di tutti come viene definito da giornaloni e giornalini. Si tratta di Maurodinoia e Pentassuglia, due neo assessori pugliesi. Indagata la prima con richiesta di rinvio a giudizio per corruzione e imputato l'altro per 'Ambiente svenduto' nell'ambito dell' ex-Ilva. Siamo piuttosto lontani da quel modello di M5S che pretendeva attente valutazioni su questi aspetti che dovevano tener conto dell'opportunità politica". "Ve le ricordate le nostre bacheche piene dell'insegnamento di Borsellino, vero? Questo è il ritorno all'assuefazione a certe notizie - accusa la senatrice salentina -. Tanto son tutti uguali si tornerà a dire e quei tutti saranno autorizzati, da una parte del M5S silente, a tornare a far un po' come pare a loro. Di fatto, in ...

TV7Benevento : M5S: Lezzi, 'in Puglia con Emiliano, ci svendiamo, è di moda l'incoerenza' (3)... - TV7Benevento : M5S: Lezzi, 'in Puglia con Emiliano, ci svendiamo, è di moda l'incoerenza' (2)... - TV7Benevento : M5S: Lezzi, 'in Puglia con Emiliano, ci svendiamo, è di moda l'incoerenza'... - Cinzialatin : RT @rep_bari: M5S, la base si spacca sul governo giallorosso in Puglia. Lezzi con Laricchia: “È un tradimento” [di Antonello Cassano] [aggi… - rep_bari : M5S, la base si spacca sul governo giallorosso in Puglia. Lezzi con Laricchia: “È un tradimento” [di Antonello Cass… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Lezzi M5S: Lezzi, 'in Puglia con Emiliano, ci svendiamo, è di moda l'incoerenza' SassariNotizie.com M5S e Pd, c'è l'accordo: in Puglia governo giallorosso. Le lacrime di Laricchia: "Un tradimento"

sposando dunque la linea oltranzista di Alessandro Di Battista e di Barbara Lezzi. E così quando al termine della votazione segreta che conferma l'elezione della dem Loredana Capone a presidente del ...

M5S: Lezzi, ‘in Puglia con Emiliano, ci svendiamo, è di moda l’incoerenza’

Condividi questo articolo:Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Il M5S Puglia è entrato nella maggioranza di Emiliano. Tutti tranne Antonella Laricchia che ha deciso semplicemente di rispettare gli elettori ch ...

sposando dunque la linea oltranzista di Alessandro Di Battista e di Barbara Lezzi. E così quando al termine della votazione segreta che conferma l'elezione della dem Loredana Capone a presidente del ...Condividi questo articolo:Roma, 26 nov. (Adnkronos) – “Il M5S Puglia è entrato nella maggioranza di Emiliano. Tutti tranne Antonella Laricchia che ha deciso semplicemente di rispettare gli elettori ch ...