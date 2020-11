Il primo speciale di Euphoria sarà un episodio Rue-centrico? I dettagli svelati nel poster (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca ancora qualche settimana al primo speciale di Euphoria che, ricordiamo, non fa parte della seconda stagione ma costituisce un episodio “ponte”. La sere acclamata agli Emmy segue le vicende di un gruppo di adolescenti della cosiddetta Generazione Z alle prese con sesso, droga, disturbi e problemi familiari. Il tutto raccontato con uno sguardo crudo e sincero. Protagonista è Rue, interpretata da Zendaya, una diciassettenne tossicodipendente che lotta ogni giorno per uscirne viva. Cruciale sarà il suo incontro con la coetanea Jules (Hunter Schafer) con cui stringerà un forte legame. Il primo dei due speciali di Euphoria andrà in onda negli Stati Uniti su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic Italia il 7 dicembre. Intitolato Trouble Don’t Last Always, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Manca ancora qualche settimana aldiche, ricordiamo, non fa parte della seconda stagione ma costituisce un“ponte”. La sere acclamata agli Emmy segue le vicende di un gruppo di adolescenti della cosiddetta Generazione Z alle prese con sesso, droga, disturbi e problemi familiari. Il tutto raccontato con uno sguardo crudo e sincero. Protagonista è Rue, interpretata da Zendaya, una diciassettenne tossicodipendente che lotta ogni giorno per uscirne viva. Crucialeil suo incontro con la coetanea Jules (Hunter Schafer) con cui stringerà un forte legame. Ildei due speciali diandrà in onda negli Stati Uniti su HBO e in contemporanea su Sky Atlantic Italia il 7 dicembre. Intitolato Trouble Don’t Last Always, ...

vascorossi : ...virtuale-speciale che per questa occasione diventerà la piazza che lui conosce bene, la piazza della città in cu… - ShinichiroMo84 : @RobertoRenga Dottor Renga lei ha omaggiato benissimo Diego con le stesse parole con cui lo stanno omaggiando a Bue… - marcellosoro : RT @vascorossi: ...virtuale-speciale che per questa occasione diventerà la piazza che lui conosce bene, la piazza della città in cui ha dec… - DragonflyDr : @guidomarchello @PSchioppa Vi confesso che da sempre sono allergica agli sprechi. Anche mia madre se n’è sempre fre… - OlgaMont2 : ?? Primo giorno senza. ? Talvolta dall'alto scende su Napoli una polverina magica ed ecco che la città viene benede… -

Ultime Notizie dalla rete : primo speciale Speciale di Euphoria su HBO e Sky, primi dettagli con il poster OptiMagazine Usa, insidia per Trump dall'elezione speciale in Pennsylvania

New York, 12 mar. (askanews) - Gli elettori del diciottesimo collegio della Pennsylvania eleggeranno domani un nuovo membro della Camera degli Stati ...

Lube spodestata, la Sir conquista la vetta

Sorpasso del Perugia che vince il recupero a Milano. I biancorossi cercheranno il riscatto sabato nella gara in casa contro Verona ...

New York, 12 mar. (askanews) - Gli elettori del diciottesimo collegio della Pennsylvania eleggeranno domani un nuovo membro della Camera degli Stati ...Sorpasso del Perugia che vince il recupero a Milano. I biancorossi cercheranno il riscatto sabato nella gara in casa contro Verona ...