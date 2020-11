Grey’s Anatomy va in pausa | non va in onda il 26 novembre e torna a dicembre | trame 17×04 e 17×05

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020)va ina sole due settimane del debutto della diciassettesima stagione. Nulla di inconsueto, però: lo stop temporaneo non è dovuto alla pandemia o a problemi di produzione, ma riguarda semplicemente la programmazione televisiva, che si adegua al calendario festivo americnao.va indopo il 3° episodio Come sempre accade in occasione della festa del Ringraziamento negli Stati Uniti, infatti, i palinsesti vengono modificati e di conseguenzava inper una settimana: il 26ABC non trasmetterà il quarto episodio della stagione. Come il medical drama, quasi tutte le altre serie vanno in soffitta in occasione di quella che è la festività forse più ...