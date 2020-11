Edus e il suo igloo di cellophane | viaggio tra i ' nuovi poveri' di Genova

Leggi su agi

(Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - Ci sono un romeno, un marocchino e un italiano che hanno trovato riparo sotto i portici che costeggiano piazza Piccapietra, nel centro di. C'è Mario, poco più in là, che sfrutta l'aria calda che fuoriesce dalle grate di un parcheggio di fronte ai bidoni della spazzatura, in mezzo ai topi che si spartiscono la spazzatura, per superare il freddo di questa notte di fine novembre, sferzata dal vento da nord. C'èche, oltre alle coperte, ha ricavato una specie di “” die ci si è accoccolato dentro, incastrato in una nicchia tra due palazzi, in una traversa di via XII Ottobre. C'è Violeta, nascosta dietro alla sua valigia e sotto una grande coperta, rannicchiata di fronte alla vetrata di una banca. Sono solo alcuni dei 140 senza dimora seguiti dalla Comunità di Sant'Egidio di ...