AZ Alkmaar-Real Sociedad 0-0: vince l’equilibrio (Di venerdì 27 novembre 2020) Un pareggio che non soddisfa nessuna delle due squadre. Entrambe salgono a quota 7 punti, alle spalle del Napoli primo a 9 punti. Gara che ha visto trionfare l’equilibrio nonostante le tante occasione sprecate da entrambi le parti. L’AZ settimana prossima ospiterà il Napoli, in una gara da dentro o fuori. AZ Alkmaar-Real Sociedad 0-0: chi è stato il migliore in campo? Uno tra i migliori è stato Januzaj. Il belga della Real Sociedad, nonostante la grande occasione sprecata, è stato l’unico in grado di creare problemi. Tante giocate e tante accelerazioni che hanno creato difficoltà alla difesa olandese. Per sua sfortuna, tutto questo non ha portato alla vittoria. Primo tempo Una prima frazione di gioco che non riserva grandi emozioni. La Real ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) Un pareggio che non soddisfa nessuna delle due squadre. Entrambe salgono a quota 7 punti, alle spalle del Napoli primo a 9 punti. Gara che ha visto trionfarenonostante le tante occasione sprecate da entrambi le parti. L’AZ settimana prossima ospiterà il Napoli, in una gara da dentro o fuori. AZ0-0: chi è stato il migliore in campo? Uno tra i migliori è stato Januzaj. Il belga della, nonostante la grande occasione sprecata, è stato l’unico in grado di creare problemi. Tante giocate e tante accelerazioni che hanno creato difficoltà alla difesa olandese. Per sua sfortuna, tutto questo non ha portato alla vittoria. Primo tempo Una prima frazione di gioco che non riserva grandi emozioni. La...

sportli26181512 : Napoli, una vittoria nel nome di Diego: 2-0 al Rijeka e primato nel girone: Napoli, una vittoria nel nome di Diego:… - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! AZ Alkmaar-Real Sociedad 0-0 in diretta su - zazoomblog : AZ Alkmaar-Real Sociedad: formazioni quote pronostici. Sfida importante per gli equilibri del gruppo F - #Alkmaar-… - infobetting : AZ Alkmaar-Real Sociedad: formazioni, quote, pronostici. Sfida importante per - Fantacalciok : AZ Alkmaar – Real Sociedad: diretta live, risultato in tempo reale -