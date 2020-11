Amazon AWS si è bloccato per ore mandando offline mezzo internet (Di giovedì 26 novembre 2020) Il servizio di Amazon AWS (Amazon Web Services) che è la colonna portante di diversi siti web e app, è andato offline per alcune ore per poi essere ripristinato questa mattina. "Abbiamo ripristinato tutto il traffico su Kinesis Data Streams tramite tutti gli endpoint e ora funziona normalmente", si legge in un aggiornamento su AWS Service Health Dashboard. "Continuiamo a lavorare per il ripristino completo. Tutti gli altri servizi funzionano normalmente. Abbiamo identificato la causa principale dell'evento Kinesis Data Streams e abbiamo completato azioni immediate per prevenirne il ripetersi". Il primo a lanciare l'allarme è stato Adobe tramite Twitter, ma diversi servizi ed app hanno subito una battuta d'arresto tra cui: 1Password, Acorns, Adobe Spark, Anchor, Autodesk, Capital Gazette, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor, ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Il servizio diAWS (Web Services) che è la colonna portante di diversi siti web e app, è andatoper alcune ore per poi essere ripristinato questa mattina. "Abbiamo ripristinato tutto il traffico su Kinesis Data Streams tramite tutti gli endpoint e ora funziona normalmente", si legge in un aggiornamento su AWS Service Health Dashboard. "Continuiamo a lavorare per il ripristino completo. Tutti gli altri servizi funzionano normalmente. Abbiamo identificato la causa principale dell'evento Kinesis Data Streams e abbiamo completato azioni immediate per prevenirne il ripetersi". Il primo a lanciare l'allarme è stato Adobe tramite Twitter, ma diversi servizi ed app hanno subito una battuta d'arresto tra cui: 1Password, Acorns, Adobe Spark, Anchor, Autodesk, Capital Gazette, Coinbase, DataCamp, Getaround, Glassdoor, ...

