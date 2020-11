Allerta meteo rossa, i Comuni che chiudono le scuole (Di giovedì 26 novembre 2020) (Visited 114 times, 114 visits today) Notizie Simili: L'autunno è arrivato: pioggia e vento. L'...WhatsApp al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Leggi su galluraoggi (Di giovedì 26 novembre 2020) (Visited 114 times, 114 visits today) Notizie Simili: L'autunno è arrivato: pioggia e vento. L'...WhatsApp al numero +39 345 356 7512 Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it

DPCgov : ????#allertaROSSA, venerdì #27novembre, sui settori orientali e meridionali della Sardegna ????#allertaARANCIONE e ????… - DPCgov : ? ??? In arrivo piogge e venti fino a burrasca forte su gran parte del Paese ?? ?? Allerta ARANCIONE, venerdì… - DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - eErgaOmnes : RT @SardiniaPost: #Sardegna #Maltempo #Meteo A Cagliari e Olbia chiudono scuole e parchi per l'allerta meteo. - CentroMeteoITA : #METEO - Violenti ACQUAZZONI e #NUBIFRAGI in arrivo: scatta l'#ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco le città… -