Uomini e Donne | è morta “dama Maria” | colpita dal Covid Famosa per il «Mettiti in ginocchio»

«Maria è morte». Lutto a Uomini e Donne. Il trono over perde una dama che per anni ha partecipato al dating show di Maria De Filippi. La notizia è stata annunciata su Instagram da Anna Tedesco, anche lei ex partecipante della trasmissione in onda su Canale 5. «Rip Maria S. Un altro lutto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. Riposa in pace. Posso dire che è stato un onore averti conosciuta. Ciao Maria», ha scritto in una stories pubblicata su Instagram. Uomini e Donne, Maria S. grande protagonista Famosissima sui social la frase "Mettiti in ginocchio", urlata a un "corteggiatore" che era stato poco cortese. Poche settimana fa la figlia aveva comunicato ...

