Un maxi cardigan invernale come quello di Gigi Hadid (Di mercoledì 25 novembre 2020) In termini di loungewear, il macro trend che quest’anno ha imperato ovunque data la situazione che ci ha visti perlopiù a casa in tutto il mondo, negli ultimi mesi una delle trend setter è stata Gigi Hadid: dall’estate, con i suoi leggeri completi in stile pigiama, sino alle camicie oversize d’autunno dal taglio maschile, la modella ha dato prova di quanto stile e comfort possano convivere. Ovviamente, con il motivo ulteriore della gravidanza, per voler stare ancora più comoda. Un’attitudine abbracciata da Gigi anche ora che la primogenita avuta da Zayn Malik è nata, come mostra la prima immagine da neomamma con la piccola. Instagram Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) In termini di loungewear, il macro trend che quest’anno ha imperato ovunque data la situazione che ci ha visti perlopiù a casa in tutto il mondo, negli ultimi mesi una delle trend setter è stata Gigi Hadid: dall’estate, con i suoi leggeri completi in stile pigiama, sino alle camicie oversize d’autunno dal taglio maschile, la modella ha dato prova di quanto stile e comfort possano convivere. Ovviamente, con il motivo ulteriore della gravidanza, per voler stare ancora più comoda. Un’attitudine abbracciata da Gigi anche ora che la primogenita avuta da Zayn Malik è nata, come mostra la prima immagine da neomamma con la piccola. Instagram

TrovaModa : Avvolgente come una coperta??, il maxi cardigan camel è il top per accompagnarci durante l'inverno!?? Warm&Cool! ??… - libertfly : Cardigan: 5 modi (comfy & chic) per indossarli h24 - TrovaModa : Pantaloni gessati e maxi cardigan ruggine??: un modo cool per sdrammatizzare il total black!?? ?????? ?cardigan >… -

Ultime Notizie dalla rete : maxi cardigan Elisabetta Gregoraci al GF Vip 2020: in casa con la ‘vestaglia’ da 2300 euro Donna Fanpage La foto social di Gigi Hadid con la figlia è la prima Christmas Card emotiva di una lunga serie

Arriveranno puntualissimi gli auguri dei royal baby intenti a scorrazzare per i prati di Anmer Hall e delle principesse di Spagna che non tradiranno le aspettative con scatti super bon ton in cui appa ...

Pantaloni comodi: 20 modelli super chic da acquistare subito e indossare per tutto l'inverno

Da indossare in casa con stile ma anche per occasioni più formali: ecco i pantaloni comodi e chic da indossare per l'inverno 2020 ...

Arriveranno puntualissimi gli auguri dei royal baby intenti a scorrazzare per i prati di Anmer Hall e delle principesse di Spagna che non tradiranno le aspettative con scatti super bon ton in cui appa ...Da indossare in casa con stile ma anche per occasioni più formali: ecco i pantaloni comodi e chic da indossare per l'inverno 2020 ...