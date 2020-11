Traffico Roma del 25-11-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno e ben trovati a questo appuntamentoe disagi sulla tangenziale est direzione San Giovanni abbiamo code tra la nuova galleria e lo scalo San Lorenzo di percussioni sulla tratto Urbano della A24 a partire da via Fiorentini sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione disagi per lavori in corso disagi per lavori anche sulla strada Pomezia Santa Palomba mentre sulla via Flaminia abbiamointenso tra il raccordo e Tor di Quinto raccordo anulare con un incidente tra la Nomentana e la Tiburtina Ci troviamo nella carreggiata interna altro incidente sul viale Kant altezza via Zanardini vicino Piazza dei Re dichiusa via Taranto all’altezza di piazza Casalmaggiore ripercussioni possibili nelle vie circostanti Intanto ho iniziato lo sciopero del trasporto ...