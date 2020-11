The Weeknd contro i Grammy: «Siete corrotti» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una sola discussione è seguita alle nomination ai Grammy, rese pubbliche martedì. The Weeknd, scelto per esibirsi nello Show dell’Intervallo del Super Bowl, non ha ottenuto alcuna candidatura. «I Grammy restano corrotti. Dovete a me, ai miei fan, all’industria una buona dose di trasparenza», ha scritto online il cantante, il cui After Hours è stato annoverato tra gli album di maggior successo rilasciati nel 2020. Il disco avrebbe ottenuto 1,8 miliardi di ascolti in streaming, e il suo secondo estratto, Blinding Lights, complice TikTok e la viralità di certi suoi video, non ha ancora esaurito la propria carica. Ma tanto non è bastato a convincere la Recording Academy, società che presiede ai Grammy. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una sola discussione è seguita alle nomination ai Grammy, rese pubbliche martedì. The Weeknd, scelto per esibirsi nello Show dell’Intervallo del Super Bowl, non ha ottenuto alcuna candidatura. «I Grammy restano corrotti. Dovete a me, ai miei fan, all’industria una buona dose di trasparenza», ha scritto online il cantante, il cui After Hours è stato annoverato tra gli album di maggior successo rilasciati nel 2020. Il disco avrebbe ottenuto 1,8 miliardi di ascolti in streaming, e il suo secondo estratto, Blinding Lights, complice TikTok e la viralità di certi suoi video, non ha ancora esaurito la propria carica. Ma tanto non è bastato a convincere la Recording Academy, società che presiede ai Grammy.

fxntxsmx77 : É A tropa do The Weeknd pcr - kingdelledrughe : RT @ztarboyy: album dell’anno - after hours artista dell’anno - the weeknd canzone dell’anno - blinding lights i grammys possono solo suc… - porc4troi4 : RT @Ri_Ghetto: The Weeknd che, pur avendo letteralmente dominato l’anno, si becca zero nomination ai Grammy è il riassunto perfetto del 2020 - fvnfact : ma le fan di bieber tutte contente per le nomination ai #GRAMMYs sono consapevoli del fatto che le abbia ricevute s… - deepinmy_bones : Categoria R&B e non aggiungi The Weeknd -