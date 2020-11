Task force anti bufale, Martella: "Per informare non per censurare" (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "La circolazione di informazioni non veritiere può produrre un danno alla tenuta del Paese e alla salute dei cittadini. Così abbiamo pensato che fosse giusto istituire un gruppo di monitoraggio sulla possibile disinformazione in materia di Covid soprattutto sul web, per aiutare i cittadini ad avere informazioni corrette, non per censurare. Un lavoro che ha dato già i primi esiti". Così Andrea Martella, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Editoria), sulla Task force anti-bufale in materia di Coronavirus, intervenendo al panel che chiude il FestivalFuturo Altroconsumo di quest'anno, "Imparare a distinguere il vero dal falso". "L'infodemia - continua Martella - non è un'invenzione dei governi ma è una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. - (Adnkronos) - "La circolazione di informazioni non veritiere può produrre un danno alla tenuta del Paese e alla salute dei cittadini. Così abbiamo pensato che fosse giusto istituire un gruppo di monitoraggio sulla possibile disinformazione in materia di Covid soprattutto sul web, per aiutare i cittadini ad avere informazioni corrette, non per. Un lavoro che ha dato già i primi esiti". Così Andrea, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Editoria), sullain materia di Coronavirus, intervenendo al panel che chiude il FestivalFuturo Altroconsumo di quest'anno, "Imparare a distinguere il vero dal falso". "L'infodemia - continua- non è un'invenzione dei governi ma è una ...

Economia - La task force: dalla Sace concesse garanzie per 17,2 miliardi. Superano quota 107 miliardi di euro le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie ...

