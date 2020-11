Senaldi accusa tutti di essere «stupratori della realtà»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Cinque sono le cose sicure nella nostra vita: si nasce, si cresce, Feltri scrive un’idiozia,lo difende e si muore. Dopo l’editoriale di martedì 24 novembre sul caso Genovese, il direttore responsabile di Libero Quotidiano corre in soccorso del suo amico ed ex collega (nonché direttore editorialestessa testata). E lo fa con i classici modi che, spesso e volentieri, ritroviamo all’interno di molti articoli pubblicati su quel giornale (sia nell’edizione cartacea, sia nell’edizione online). E oggidifende Feltrindo chi lo ha criticato. Anzi etichettandoli con un concetto molto forte: «». LEGGI ANCHE > Per favore, togliete (almeno) Twitter a Vittorio Feltri Nella giornata di ieri questa testata (ma anche altre) si ...