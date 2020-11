Seconde case: sono possibili gli spostamenti per Natale? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sarà possibile spostarsi fuori regione per recarsi nelle Seconde case a Natale? Mentre si pensa a una deroga per gli spostamenti per i congiunti fuori regione, ma solo nel caso siano parenti stretti come partner conviventi o genitori e figli, è ancora dubbia la possibilità di una deroga per chi ha una seconda casa: il Corriere spiega che una decisione in merito potrà essere presa solo dopo i dati del prossimo monitoraggio COVID: Durante le feste «saranno autorizzati soltanto gli spostamenti strettamente necessari» avverte Speranza, lasciando intendere che non sarà possibile spostarsi liberamente da una Regione all’altra nemmeno se — come si spera — alla fine di dicembre la maggior parte dell’Italia sarà in fascia gialla. Scontata la chiusura delle piste da sci, si dovrà stabilire se ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sarà possibile spostarsi fuori regione per recarsi nelle? Mentre si pensa a una deroga per gliper i congiunti fuori regione, ma solo nel caso siano parenti stretti come partner conviventi o genitori e figli, è ancora dubbia latà di una deroga per chi ha una seconda casa: il Corriere spiega che una decisione in merito potrà essere presa solo dopo i dati del prossimo monitoraggio COVID: Durante le feste «saranno autorizzati soltanto glistrettamente necessari» avverte Speranza, lasciando intendere che non sarà possibile spostarsi liberamente da una Regione all’altra nemmeno se — come si spera — alla fine di dicembre la maggior parte dell’Italia sarà in fascia gialla. Scontata la chiusura delle piste da sci, si dovrà stabilire se ...

Ultime Notizie dalla rete : Seconde case Il Covid si abbatte sulle seconde case e spopola i borghi: da lusso per pochi a zavorra fiscale InvestireOggi.it Nuovo Dpcm Natale: il ricongiungimento familiare solo tra congiunti e il cenone a numero chiuso

Si discute ancora invece sulla possibilità o meno di raggiungere le seconde case. Nel decreto ministeriale programmato per il 3 o il 4 dicembre - che potrebbe però essere anticipato - non è ancora ...

Si discute ancora invece sulla possibilità o meno di raggiungere le seconde case. Nel decreto ministeriale programmato per il 3 o il 4 dicembre - che potrebbe però essere anticipato - non è ancora ...